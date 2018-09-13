Мир
 
Последние новости
Еще один соратник Маска уйдет из Tesla
Россиянин убил напавших на его дом разбойников и получил уголовное дело
Назван самый высокооплачиваемый рэпер в мире
Известный академик умерла в прямом эфире телешоу
Apple похоронила iPhone SE и X
Подсчитаны потери экономики от напрасного труда
Раскрыт секрет молодости Роналду
Американец убил пять человек и покончил с собой
Путин заявил о нежелании России воевать
Новости партнеров

ЕС продлил санкции против россиян

Перейти в «Мою Ленту»

Евросоюз еще на полгода продлил санкции в отношении физических лиц и организаций из России. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В пресс-релизе отмечается, что совет продлил до 15 марта 2019 года «ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенности и независимости Украины». «Меры включают в себя заморозку счетов и ограничение на перемещение. В данный момент они применяются в отношении 155 человек и 44 организаций», — говорится в сообщении.

Помимо индивидуальных санкций, цель которых — физические и юридические лица, против России действуют ограничения, направленные против ряда ее экономических секторов, а также санкции, относящиеся только к Крыму и Севастополю. Оба пакета ограничений потребуют продления в 2019 году.

Страны ЕС вместе с США и рядом других государств ввели ограничительные меры против России после присоединения Крыма в 2014 году, а впоследствии — из-за конфликта в Донбассе. Отмену мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. В России также подчеркивают, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российское правительство приготовилось к затяжным санкциям
Рубль рекордно обвалился
Новые антироссийские санкции США вступили в силу
Другие материалы рубрики
Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
06:37Сегодня

Американцам запретили есть кошек и собак

17:0312 сентября

В Сирии снайпера разметало противотанковой ракетой

03:35Сегодня

Восьмилетний сын взял наркотики отца и поделился с друзьями

Мир00:0312 сентября

Красный дед

Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
04:56Сегодня

В Польше объяснили увольнение выпускников МГИМО из МИД

23:4312 сентября

Выданный США российский программист признал вину в киберпреступлениях

02:10Сегодня

Сенцова выдвинули на правозащитную премию

Мир00:0231 июля

Напартизанил

Он спал с детьми и драконил врагов. Его звали Ким Ир Сен
09:0812 сентября

Трамп нашел способ защититься от «российского вмешательства»

19:5812 сентября

Трамп придумал новые санкции

07:0612 сентября

«Ответственный» учитель избивал школьника за несделанную домашнюю работу

Россия
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
Участник Pussy Riot Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии
Жен военных предложили оставить без квартиры при разводе
Предложенный депутатом Госдумы «дуэльный кодекс» назвали унижением народа
Россия попала в список не борющихся с коррупцией стран
Пропала рассказавшая о вбросах бюллетеней студентка
«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»
Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
Все материалы
Мир
«Угроза обществу и государству»
 
Американцам запретили есть кошек и собак
Восьмилетний сын взял наркотики отца и поделился с друзьями
В Польше объяснили увольнение выпускников МГИМО из МИД
Выданный США российский программист признал вину в киберпреступлениях
Сенцова выдвинули на правозащитную премию
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
В Киеве нашли организатора терактов по делу Савченко
Белорусская православная церковь осудила Константинополь
В ДНР показали фото подозреваемого в убийстве Захарченко
Белоруска полгода сидела сложа руки и получала зарплату
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Участники ВЭФ обсудили механизмы поддержки программы «Дальневосточный гектар»
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Названы лучшие средства для мытья посуды
Названы темпы замедления российской экономики
Доллару предрекли утрату мирового господства
Назван реальный курс рубля
Все материалы
Силовые структуры
Дотянулся до звезд
Он стал послом грузинской мафии в Европе. Его люди обокрали Шакиру
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин убил напавших на его дом разбойников и получил уголовное дело
Киллер отправится в психбольницу спустя 17 лет после убийства
Бывшего главу МЧС допросили следователи
В Татарстане связанный хозяин дома освободился и убил вооруженных налетчиков
Все материалы
Наука и техника
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
Доказано существование случайной эволюции
На Байконуре начали искать дыры в космических кораблях
Доказана польза молока для продления жизни
Apple анонсировала «дешевый» iPhone Xr
Все материалы
Спорт
«Плевать я хотел, что за звезда передо мной»
Наказавшего Серену Уильямс судью продолжают травить. Но он не сексист
Кадыров списал гнев Нурмагомедова на Тимати на нервы перед боем
Раскрыт секрет молодости Роналду
Отказ Терри играть за «Спартак» назвали потерей для всей России
Владелец «Анжи» отозвался о Криде и вспомнил об отношении к геям в Дагестане
Терри отверг «Спартак»
Зачехлили
Россия забила Чехии пять мячей. Магия чемпионата мира все еще действует
Все материалы
Культура
Накрыли поляну
Названы три главные русские книги года. Почему их нужно прочесть?
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Что смотреть осенью
Кислота, Кейдж, Ку-клукс-клан: самые интересные фильмы сезона
Warner Bros. уволила Генри Кавилла и задумалась о чернокожем Супермене
Назван самый высокооплачиваемый рэпер в мире
Рэпер Johnyboy рассказал об ужасном отношении иностранных коллег к России
Вокалист Limp Bizkit решил развестись с женой из Крыма
Все материалы
Интернет и СМИ
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Доверие россиян к телевидению упало
Интернету предрекли глобальную катастрофу
Самое мощное интернет-оружие снова пробудилось
«Меня либо убьют, либо выгонят из города»
Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
Киселев разразился колонкой об «отвратительной мерзости» Киркорова и Баскова
Выгнавший и обматеривший украинца телеведущий объяснился
Все материалы
Ценности
Полные нули
Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Поклонники обрадовались целлюлиту на бедрах модели
Ким Кардашьян пожаловалась на большие ягодицы
«Уродливые» штаны из прошлого стали новым трендом
Бузова провозгласила себя «второй после Путина»
Все материалы
Путешествия
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Названа самая непунктуальная российская авиакомпания
Туристы застряли на необитаемом острове из-за дыры в надувном матрасе
Российский самолет чуть не столкнулся с воздушным шаром
Заснувший в полете пилот шокировал пассажиров
Все материалы
Из жизни
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Дочери миллиардера понадобились слуги для «комфортной» студенческой жизни
«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»
История россиянина о жизни в Германии
Американец залез в пруд к аллигаторам и выжил
Беременная проучила усевшегося перед ней пассажира автобуса
Чернобыльский лось свалился в радиоактивное озеро
Илону Маску предложили сняться в порно
Все материалы
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Что ты такое?
Если бы Lamborghini был автобусом — минивэн для рок-звезд за 200 000 долларов
Немецкий Evolution
Полноприводный турбо-Golf, который должен был уничтожить Subaru WRX STI и Mitsubishi Evolution
Суперкары для дачи
Как бы выглядели крутые спорткары в практичном кузове универсал
Драйверский Porsche 911 R превратили в 3D-пазл
BMW построила беспилотный мотоцикл
«Лексусы» оснастят виртуальными зеркалами
Все материалы
Дом
Перешли границы
Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом
«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»
Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Супруги три года притворялись инвалидами ради экономии на ЖКХ
Рост цен на дорогое жилье замедлился по всему миру
Кустурица задумал поселиться в Сибири
Елена Яковлева рассказала о своей квартирной фобии
Все материалы