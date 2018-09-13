ЕС продлил санкции против россиян

Евросоюз еще на полгода продлил санкции в отношении физических лиц и организаций из России. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В пресс-релизе отмечается, что совет продлил до 15 марта 2019 года «ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенности и независимости Украины». «Меры включают в себя заморозку счетов и ограничение на перемещение. В данный момент они применяются в отношении 155 человек и 44 организаций», — говорится в сообщении.

Помимо индивидуальных санкций, цель которых — физические и юридические лица, против России действуют ограничения, направленные против ряда ее экономических секторов, а также санкции, относящиеся только к Крыму и Севастополю. Оба пакета ограничений потребуют продления в 2019 году.

Страны ЕС вместе с США и рядом других государств ввели ограничительные меры против России после присоединения Крыма в 2014 году, а впоследствии — из-за конфликта в Донбассе. Отмену мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. В России также подчеркивают, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

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