Новые антироссийские санкции США вступили в силу

Новый пакет санкций США против России вступил в силу в 00:00 понедельника в Вашингтоне (07:00 мск).

Материалы по теме США введут новые санкции против России Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить

Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт в Россию оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации. Также прекращается любая американская помощь России, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов.

Москва также лишается «любых кредитов, кредитных гарантий и другой финансовой поддержки» со стороны американского учреждения.

Власти США анонсировали 8 августа новую волну экономических ограничений, которые затронут экспорт электроники и ряда компонентов и технологий нефтегазовой отрасли. Инициаторы соответствующего законопроекта обвиняют Москву в причастности к инциденту с применением химического оружия в британском Солсбери. Россия отвергает обвинения и указывает на отсутствие доказательств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!