Рубль рекордно обвалился

Курс рубля к доллару и евро в ходе торгов 6 сентября опустился до рекордно низких значений за несколько месяцев и приблизился к двухлетнему минимуму, следует из данных Московской биржи. Курс евро преодолел отметку в 80 рублей, курс доллара — в 69.

На момент публикации курс доллара с расчетами «завтра» составлял 69,05 рубля, евро — 80,4 рубля. Это наивысшие показатели с марта 2016 года.

6 сентября министр экономического развития Максим Орешкин назвал рубль «достаточно устойчивым на фоне проблем у валют других развивающихся стран».

5 сентября Минэкономразвития выпустило доклад «Картина экономики. Август 2018 года», в котором дало прогноз по курсу рубля. Среднее значение в 2018 году должно составить 61,7 рубля за доллар, в 2019-м — 63,9.

Аналитики «Ренессанс Капитала» прогнозируют падение курса рубля до отметки в 82 рубля за доллар. Причиной этому, по оценкам экономистов, послужат антироссийские санкции США.

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