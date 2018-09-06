Самый молодой министр сравнил рубль с Брежневым

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ответил на вопрос журналистов о курсе рубля анекдотом про экс-генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, передает РБК.

По словам министра, рубль достаточно устойчив на фоне проблем у валют других развивающихся стран. «Знаете, как в том анекдоте, когда Брежнев бежит кросс, и говорят о том, что его соперник пришел вторым с конца (они вдвоем бегут), а Брежнев занял призовое место. Так же и здесь с точки зрения рубля: [говорят] пятый с конца из шести валют [развивающихся стран]», — пошутил Орешкин.

Он призвал не причислять российскую валюту к слабым и заверил, что долгосрочных причин для серьезного ослабления курса рубля нет. По словам Орешкина, у турецкой лиры, аргентинского песо, южноафриканского рэнда, бразильского реала и индийской рупии дела куда хуже.

5 сентября сообщалось, что в Минэкономразвития скорректировали прогноз по курсу рубля. В 2018 году его средний уровень будет держаться в районе 61,7 рубля за доллар (против 60,8 в предыдущем прогнозе), в 2019-м — на уровне 63,9 рубля (против 63,2).

21 июля Максиму Орешкину исполнилось 36 лет. С момента назначения на пост главы Минэкономразвития в 2016 году он остается самым молодым министром в российском правительстве.

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