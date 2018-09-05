Минфин решил надавить на рубль

В период с 7 сентября по 4 октября Минфин увеличит закупки валюты по бюджетному правилу до 426,9 миллиарда рублей, при этом операции будут проводиться не на открытом рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Таким образом, с начала работы бюджетного правила это будет самый крупный объем операций. Ведомство ожидает, что в сентябре поступления в виде дополнительных доходов от продажи нефти составят 391,4 миллиарда рублей. Кроме того, в августе Минфин получил 35,4 миллиарда долларов сверх прогноза.

Как напоминают в ведомстве, закупки валюты до конца сентября будут проводиться не на внутреннем валютным рынке. Это решение 23 августа принял Банк России с целью остановить падение курса рубля.

В рамках бюджетного правила Минфин с помощью Центробанка закупает на внутреннем рынке иностранную валюту на дополнительные нефтегазовые доходы в рублях. Ежемесячные объемы покупки валюты определяются по формуле, установленной правительством. Приобретенная валюта перечисляется на счета Фонда национального благосостояния (ФНБ) в Центробанке.

При этом в правилах правительства по проведению расчетов в связи с дополнительными нефтегазовыми доходами никак не регламентируется, где Минфин должен приобретать валюту. Таким образом, ее можно получить как на внутреннем рынке, так и непосредственно у ЦБ.

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