Россия прикупила золото на случай новых санкций

Россия закупила в июле максимальное количество золота за этот год и не собирается останавливаться. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда, в этом месяце российский ЦБ приобрел 26,1 тонны драгоценного металла, в результате объем золотого запаса вырос до 2170 тонн.

Как отмечает издание, в апреле и мае Россия сократила свои запасы долговых ценных бумаг США примерно на четыре пятых и сосредоточилась на покупке золота. Это заставляет предположить, что ЦБ сбрасывает американские активы, чтобы защитить себя от возможного усиления санкций.

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Золото является «стопроцентной гарантией от юридических и политических рисков», приводит Bloomberg слова первого заместителя председателя Центробанка России Дмитрия Тулина.

В мае России удалось обойти Китай и занять пятое место в мире по запасам золота. По темпам наращивания резервов российский ЦБ лидирует среди центробанков. За последние 10 лет золотой запас вырос на тысячу тонн, причем 850 тонн было добавлено за последние четыре года.

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