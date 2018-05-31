Россия обогнала Китай по размеру золотого запаса

Россия потеснила Китай и заняла пятое место в мире по запасам золота — в конце марта объем драгоценного металла в резервах ЦБ достиг 1890,8 тонны. Об этом в четверг, 31 мая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные World Gold Council (WGC).

Так Банк России страхуется от рисков, связанных с действиями финансовых регуляторов США и Евросоюза, а также геополитической неопределенности, отмечает издание.

Материалы по теме Жди беды Почему Банк России лихорадочно скупает золото

По темпам наращивания резервов российский ЦБ сохраняет лидерство среди центробанков: за последние десять лет регулятор увеличил запасы золота на тысячу тонн, причем только за последние четыре года — на 850 тонн. На втором месте по темпам роста — Народный банк Китая, нарастивший за последние четыре года золотые запасы на 788 тонн. Запасы золота в Казахстане и Турции выросли за четыре года на 161,4 тонны и 111 тонн соответственно.

Крупнейшие центробанки начали наращивать запасы золота после кризиса 2008–2009 годов, поясняют эксперты. Во многом он был разрешен за счет закачки гигантских сумм в мировую экономику, что привело к росту инфляции. Золото считается проверенным временем антиинфляционным инструментом, подчеркивают они.

В КНР запасы золота по итогам первого квартала составляют 1842,6 тонны.

В апреле Центральный банк Турции в 2017 году вывел весь золотой запас страны из США из-за ухудшения отношений с Вашингтоном.

По данным WGC, в 2017 году Банк России стал мировым лидером по темпам увеличения резервов золота. В сентябре прошлого года золотой запас вырос на 34,6 тонны — до 1778,9 тонны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!