Золотой запас России вырос рекордными темпами

Банк России стал мировым лидером по темпам увеличения резервов золота. Об этом в пятницу, 10 ноября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные World Gold Council (WGC).

В сентябре золотой запас вырос на 34,6 тонн — до 1778,9 тонн, это максимальный месячный прирост с октября 2016 года. Таким образом, российский Центробанк (ЦБ) занял шестое место по объему золота в резервах среди центральных банков мира.

На втором месте по темпам увеличения золотых запасов — ЦБ Турции, также среди активных скупщиков золота — Казахстан, Белоруссия, Катар и Киргизия.

Материалы по теме Жди беды Почему Банк России лихорадочно скупает золото Миллиарды в заложниках Что угрожает российским золотовалютным резервам, хранящимся в США

В условиях ужесточающейся денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и растущей напряженности в отношениях России и США рост российских запасов золота продолжится, считают участники рынка. Если ЦБ сохранит темпы закупок на уровне текущего года, то уже в начале 2018-го Россия может выйти на пятое место по резервам золота, потеснив Китай, отмечает издание.

7 сентября сообщалось, что золотовалютные активы России к 1 сентября увеличились до почти 424 миллиардов долларов. Это максимальный показатель с октября 2014 года.

Банк России пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла. В 2017-м Россия закупит примерно 200 тонн золота.



