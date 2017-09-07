Золотовалютные резервы России выросли до максимума с октября 2014 года

Золотовалютные резервы России к 1 сентября увеличились до почти 424 миллиардов долларов. Это максимальное значение с октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Центробанка. На 1 августа объем резервов составлял 418,5 миллиарда долларов.

За июль запасы золота в резервах выросли на 0,72 процента, или на 12,4 тонны, и на 1 августа составили 1729,4 тонны.

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С начала 2017 года ЦБ приобрел 115,15 тонны золота: июне закуплено 9,33 тонны, в мае — 21,8 тонны, в апреле — 6,2 тонны, в марте — 25 тонн, в феврале — 9,3 тонны, в январе — 31,1 тонны. При этом стоимость этого металла в резервах за июль возросла на 1,8 процента — до 70,04 миллиарда долларов.

Банк России пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла. В 2017 году Россия закупит примерно 200 тонн золота.

Международные (или золотовалютные) резервы — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.