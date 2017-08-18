Золотой запас России в июле увеличился на 12 тонн

Запасы золота в международных резервах России в июле нынешнего года выросли на 0,72 процента, или на 12,4 тонны, и на 1 августа составили 1729,4 тонны. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Центробанка.

С начала года ЦБ приобрел 115,15 тонны этого металла. В июне закуплено 9,33 тонны золота, в мае — 21,8 тонны, в апреле — 6,2 тонны, в марте — 25 тонн, в феврале — 9,3 тонны, в январе — 31,1 тонны. При этом стоимость золота в резервах за июль возросла на 1,8 процента — до 70,04 миллиарда долларов.

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В 2016 году российский золотой запас увеличился на 14,1 процента (+199 тонн), до 1614,27 тонны. По итогам 2015 года резервы в золоте выросли на 17,3 процента (+208,4 тонны), до 1415,2 тонны.

10 августа ЦБ сообщил, что объем золотовалютных резервов России достиг 420,1 миллиарда долларов. За неделю, закончившуюся 4 августа, они увеличились на 1,2 миллиарда долларов, или на 0,3 процента.

Банк России пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла. В 2017 году Россия закупит примерно 200 тонн золота, отмечает агентство Thomson Reuters.

Международные (или золотовалютные) резервы — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.