ЦБ перестал играть против рубля

ЦБ России не будет закупать иностранную валюту на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября этого года, говорится в сообщении регулятора.

«Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — пояснили в Центробанке.

Стоит ли после сентября возобновлять закупки валюты, решат исходя из фактической обстановки на финансовых рынках, которую ЦБ будет отслеживать в течение сентября. Регулятор заверил, что отслеживает ситуацию на финансовом рынке и «имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».

После этого заявления рубль прекратил свое падение и немного отыграл позиции. Если с утра 23 августа в ходе торгов курс доллара вырос до 68,918 рубля, то на 15:45 по московскому времени он опустился до 67,7650 рубля.

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