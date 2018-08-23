Доллар взлетел

Курс рубля относительно мировых валют продолжил падение. В ходе торгов в четверг, 23 августа, курс доллара вырос до 68,918 рубля, а курс евро вплотную приблизился к отметке в 80 рублей, торгуясь на уровне 79,633 рубля за единицу европейской валюты. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 12:15 по московскому времени российская валюта немного отыграла позиции. Доллар прибавлял один процент и стоил 68,713 рубля, а евро подрос на 0,61 процента и достиг 79,383 рубля.

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На курс российской валюты по-прежнему оказывают давление сразу несколько факторов: новые санкции США, риски которых пугают зарубежных инвесторов, выходящих из российских активов; падение развивающихся рынков, вызванное санкциями США против Турции, а также возобновление российскими властями закупок иностранной валюты.

Курсу рубля не помогают даже высокие цены на нефть. Фьючерс на поставку барреля нефти марки Brent на Лондонской бирже торгуется на уровне 74,57 доллара, теряя за торговый день 0,282 процента. Однако в условиях обвала российской валюты рублевая стоимость нефтяного барреля установила абсолютный рекорд.

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