Ценам на бензин предрекли рост

Рост цен на бензин в России, наблюдавшийся весной 2018 года, может повториться. Об этом говорится в письме президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши в администрацию президента (АП), выдержки из которого приводит РБК.

Послание адресовано помощнику руководителя АП Кириллу Молодцову. Аркуша предупреждает его, что литр бензина в ближайшее время может подорожать на 4,4 рубля. Причина в том, что экспорт топлива снова становится более выгодным, чем продажа на внутренний рынок, ведь рост цен на нем ограничивается правительством.

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Также к подорожанию может привести повышение акцизов на бензин и НДС с 18 до 20 процентов и ослабление курса рубля. Из-за этого увеличится экспортный паритет — стоимость поставок в Европу за вычетом экспортной пошлины и затрат на транспортировку.

Аркуша попросил администрацию президента принять меры, чтобы не допустить нового подорожания бензина.

Бензин начал дорожать в России в апреле 2018 года. К маю рост цен составил восемь рублей на литр. Для его сдерживания власти отменили повышение акцизов на бензин, а также предприняли бюджетный маневр, предполагающий выплату возвратного акциза российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в случае, если цена топлива на мировом рынке превысит внутрироссийскую.

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