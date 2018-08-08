Россиян предупредили о росте цен на бензин

Повышение НДС с 18 до 20 процентов отразится на ценах на бензин, рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, которого цитирует «Интерфакс».

«Он [НДС], естественно, окажет влияние [на стоимость бензина], точно так же как НДС оказывает влияние на все другие товары и услуги. Но на цены на нефтепродукты оказывает влияние множество факторов, налоговая составляющая одна из значимых. Не только НДС, акцизы, пошлины влияют», — сказал Голомолзин.

По его словам, власти способны обеспечить устойчивость на рынке нефтепродуктов, в том числе за счет производных финансовых инструментов: «Плюс развитие рыночных инструментов, таких как биржевые инструменты, позволяет не только определять индикаторы рыночных цен, но и управлять рисками, то есть хеджировать риски, и в том числе риски колебания цен. Это как раз тот инструмент, который нам позволяет институционально обеспечивать устойчивую ситуацию на рынке, не механическими воздействиями на ситуацию, а именно институционально».

Ранее аналитическая компания Vygon Consulting назвала реальную рыночную цену бензина. По мнению специалистов, она составляет 50 рублей за литр топлива Аи-92. Вместе с тем средняя цена по России на 30 июля не превышала 42 рублей.

7 августа министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал, что повышение НДС не отразится на стоимости жилищно-коммунальных услуг, поскольку их предельная величина фиксируется на законодательном уровне.

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