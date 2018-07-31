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Названа причина подорожания бензина

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Резкий рост цен на бензин весной 2018 года вызван сменой состава правительства, рассказал в интервью РБК бывший вице-премьер, сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«То, что произошло на бензиновом рынке, скорее, вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки», — сказал Дворкович.

По его словам, нефтяники использовали «накопленный потенциал роста цен», усиленный из-за ожидания будущего повышения налогов [на добычу полезных ископаемых в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли].

При этом бывший вице-премьер подчеркнул, что не обвиняет в росте цен на бензин ни одну конкретную нефтяную компанию, а констатирует «объективный фактор». По словам Дворковича, существует конфликт между интересами нефтяных компаний и финансовой системы, и правительство в период пересменки не справилось с балансировкой этих интересов.

В апреле 2018 года в России начали резко расти цены на бензин. С начала года он подорожал на восемь процентов. Руководство страны называло в качестве основной причины рост цен на нефть на мировом рынке и стремление нефтяных компаний компенсировать выпадающие убытки из-за необходимости продавать топливо внутри страны.

24 июля Госдума приняла закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предполагает постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты к 2024 году с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Кроме того, отечественные нефтеперерабатывающие заводы смогут рассчитывать на обратный акциз, который им будут выплачивать в случае, если мировые цены на нефть превышают внутрироссийские. Все это, по замыслу авторов реформы, должно сдержать рост цен на бензин внутри страны.

25 июля Минэкономразвития рассказало, что в 2019 году бензин подорожает не больше, чем на размер инфляции, которая ожидается на уровне 4,3 процента.

Аркадий Дворкович с мая 2012 года по май 2018-го занимал пост вице-премьера и курировал в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса. После переизбрания президента Владимира Путина на новый срок он не вошел в новый состав кабмина и был назначен сопредседателем фонда «Сколково» вместе с бизнесменом Виктором Вексельбергом.

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