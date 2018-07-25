Бензину предрекли умеренное подорожание

В 2019 году бензин в России подорожает не больше, чем на размер инфляции, которая ожидается на уровне 4,3 процента. Об этом рассказал замминистра энергетики Павел Сорокин, которого цитирует ТАСС.

«Мы считаем, что при текущих параметрах налогового маневра [в нефтяной отрасли] и с учетом последних макропрогнозов, принятых мер должно хватить для удержания роста цены на бензин в 2019 году на уровне околоинфляционных ожиданий», — отметил Сорокин.

Ранее Минэкономразвития озвучило свой прогноз по инфляции на 2019 год. Согласно ему, рост цен не превысит 4,3 процента.

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24 июля Госдума приняла закон о завершении налогового маневра. Он предполагает постепенную отмену экспортной пошлины на нефть к 2024 году с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). При этом поправки предусматривают выплату обратного (или демпфрирующего) акциза российским нефтеперерабатывающим заводам в случае, если мировые цены на нефтепродукты превышают внутрироссийские. По замыслу законодателей, это позволит сдержать рост цен на бензин внутри России.

Ранее 25 июля российские авиакомпании рассказали о скором повышении цен на билеты из-за подорожания авиационного керосина.

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