Российские авиакомпании предупредили о неизбежном подорожании билетов

Российские авиакомпании увеличат топливный сбор из-за подорожания керосина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание поясняет, что перевозчики вынуждены пойти на такой шаг из-за весеннего скачка цен на горючее на 20 процентов. Напрямую авиакомпании пока не говорят о повышении цен, но признают, что билеты «неизбежно подорожают». Собеседник газеты рассказал, что если текущая тенденция продолжится, «в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10 процентов».

В начале июня Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупреждала о возможном подорожании билетов из-за ценовой политики производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний.

23 июля сообщалось, что розничные цены на бензин в России упали. В период с 16 по 20 июля стоимость марок АИ-92 и АИ-95 снизилась в среднем на 4 и 9 копеек, до 41,7 и 44,5 рубля за литр соответственно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



