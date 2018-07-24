Экономика России провернула негативный маневр

Российская экономика вернулась в зону недостаточно благоприятного делового климата, говорится в докладе Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ), который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

О негативных тенденциях говорит индекс экономического настроения, рассчитанный авторами доклада на основе нескольких индикаторов. Во внимание принималось положение дел в промышленности, торговле, сфере услуг, строительстве, а также поведение потребителей. Во втором квартале 2018 года значение индекса после двух с лишним лет роста снизилось на 0,9 пункта — до 99,2.

По классификации ВШЭ это означает, что российская экономика снова вернулась в зону недостаточно благоприятного делового климата, из которой вышла в первом квартале. Граница между благоприятным и неблагоприятным климатом находится как раз на отметке в сто пунктов.

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По словам директора Центра конъюнктурных исследований Георгия Остапковича, ухудшение делового климата выглядит неожиданным, и «заметных макроэкономических предпосылок для подобного отрицательного маневра не наблюдалось».

В качестве причин авторы доклада называют слабый инвестиционный и потребительский спрос на продукцию и услуги, рост инфляционных ожиданий (в том числе из-за повышения цен на топливо и ожидания повышения НДС), а также роста общей неопределенности относительно экономической ситуации в стране. Последний фактор, по словам Остапковича, давит на строительство и промышленность.

Снизились также и отдельные индексы, рассчитанные для отраслей экономики: промышленности, строительства, розничной торговли, сферы услуг.

При этом авторы оптимистично смотрят на будущее российской экономики. «Исходя из прогнозных ожиданий участников опроса на ближайшую перспективу, можно предположить, что в третьем и четвертом кварталах текущего года ситуация в добывающей промышленности, строительстве и сфере услуг улучшится и, соответственно, ИЭН по итогам 2018 года вновь, возможно, перейдет в зону благоприятного делового климата», — говорится в докладе.

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