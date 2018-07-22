Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские

Размер реальных зарплат в Белоруссии в долларах с учетом паритета покупательной способности превысил российские. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ).

По подсчетам экспертов, в Белоруссии реальная заработная плата в 2017 году составляла 1602,6 доллара, а в России — 1550 долларов. В то же время, по номинальному курсу российские зарплаты оказались выше белорусских. В 2017 году средняя заработная плата в РФ, пересчитанная по обменному курсу, составляла 671 доллар США, а в Белоруссии — 421,9 доллара.

По данным Росстата на май 2018 года, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в России выросла в апреле на 10,4 процента в годовом выражении и составила 43 550 рублей.

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Аналитики HeadHunter пришли к выводу, что в первом полугодии текущего года рост зарплат в частном секторе в Москве и Санкт-Петербурге остановился. Глава департамента аналитических бизнес-решений Наталья Данина указала на нетипичность ситуации для рынка и предположила, что это может быть связано со стабилизацией экономики и сезонностью.

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