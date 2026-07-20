Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 20 июля 2026Наука и техника

Назван неожиданный фактор ускоренного уменьшения объема мозга

A&D: Рацион с высоким содержанием жиров ускоряет уменьшение объема мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Space_Cat / Shutterstock / Fotodom

Рацион с высоким содержанием жиров может ускорять уменьшение объема мозга у пожилых людей без когнитивных нарушений. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D).

Ученые проанализировали данные 758 человек в возрасте около 67 лет, за которыми наблюдали в среднем 4,6 года. Участники регулярно проходили МРТ головного мозга и сообщали об особенностях своего питания. Исследователи оценивали, как доля жиров в рационе связана с изменением объема различных отделов мозга с течением времени.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Анализ показал, что у пожилых людей без когнитивных нарушений более высокое содержание жиров в рационе было связано с более быстрым уменьшением объема височной доли — области мозга, которая одной из первых страдает при болезни Альцгеймера.

В то же время у участников с уже имеющимися легкими когнитивными нарушениями наблюдалась противоположная тенденция: более жирная диета была связана с более медленным прогрессированием некоторых признаков атрофии мозга. Наиболее выраженной эта связь оказалась у женщин и носителей гена APOE ε4, повышающего риск болезни Альцгеймера.

Авторы подчеркивают, что исследование выявило лишь статистическую связь и не доказывает, что жирная пища сама по себе ускоряет или замедляет изменения в мозге. По мнению исследователей, влияние жиров может различаться в зависимости от стадии нейродегенеративного процесса.

Ранее ученые выяснили, что регулярные физические нагрузки защищают мозг от возрастных изменений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Оборвался трос. Одиннадцатилетний мальчик погиб во время восхождения на Эльбрус, его отец получил серьезные травмы
    Стала известна судьба пропавшей миллионерши
    Назван неожиданный фактор ускоренного уменьшения объема мозга
    Удары ВСУ по мирным жителям связали с ситуацией на фронте
    В Кремле рассказали о возможных контактах Путина и Моджтабы Хаменеи
    Диспетчер рассказала о самом странном звонке в службу спасения
    МИД обвинил Украину в планировании операций террористов в Африке
    В США заявили о риске ядерной катастрофы из-за действий Европы на Украине
    На Украине за скандалом с Федоровым пропустили другую важную отставку
    Россиянка описала страну бывшего СССР фразой «вкуснее, чем где-либо на планете»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok