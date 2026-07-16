Раскрыт простой механизм защиты мозга от старения

TN: Регулярные физические нагрузки защищают мозг от возрастных изменений

Регулярные физические нагрузки могут защищать мозг от возрастных изменений, помогая ему эффективнее избавляться от накопившихся продуктов обмена. К такому выводу пришли ученые из Университета Виктории, проанализировавшие результаты предыдущих исследований. Работа опубликована в журнале Trends in Neurosciences (TN).

Исследование посвящено глимфатической системе — своеобразной «системе очистки» мозга, которая наиболее активно работает во время глубокого сна. Именно она выводит продукты жизнедеятельности клеток, накопление которых связывают с развитием болезни Альцгеймера, деменции и других нейродегенеративных заболеваний.

Авторы выяснили, что физическая активность улучшает сразу несколько процессов, от которых зависит работа этой системы. Упражнения помогают снижать артериальное давление и жесткость сосудов, уменьшают воспаление в мозге, улучшают работу нервных клеток и повышают качество глубокого сна, когда очищение мозга происходит наиболее эффективно.

По словам исследователей, с возрастом качественный сон становится хуже, поэтому способность мозга избавляться от «мусора» постепенно снижается. Регулярные тренировки могут частично поддерживать этот естественный механизм и тем самым способствовать сохранению когнитивных функций.

Авторы подчеркивают, что регулярные аэробные нагрузки — один из самых доступных способов поддержать здоровье мозга с возрастом.

Ранее стало известно, что регулярные походы в кино или театр замедляют физиологическое старение организма.