Подсчитан размер средней зарплаты в России

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в России выросла в апреле на 10,4 процента в годовом выражении и составила 43 550 рублей, подсчитал Росстат.

Реальные располагаемые доходы граждан в апреле увеличились на 5,7 процента в годовом выражении. В марте реальные доходы выросли на 4,5 процента, в феврале — на 4,2 процента, в январе — снизились на 7,1 процента.

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В январе — апреле доходы россиян выросли на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Показатели рассчитаны без учета единовременной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере пяти тысяч рублей.

В марте глава Минтруда России Максим Топилин отчитался о росте реальных зарплат россиян в январе-феврале на рекордные 10,5 процента вследствие увеличения зарплат бюджетников в рамках выполнения майских указов. По информации РБК, оно произошло вскоре после заявления президента Владимира Путина о решении баллотироваться на новый срок.

Реальные доходы россиян в прошлом году снизились на 1,7 процента в годовом выражении. Это был четвертый год падения: в 2014-2016 годах доходы упали на 0,7, 3,2 и 5,8 процента соответственно. В 2018-м правительство прогнозирует рост реальных доходов населения на уровне 2,3 процента.

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