Минтруд похвастался рекордным ростом зарплат россиян

Реальные зарплаты россиян в январе-феврале выросли на рекордные за последние пять лет 10,5 процента. Об этом в пятницу, 23 марта, заявил глава Минтруда Максим Топилин, сообщает ТАСС.

«В 2017 году мы смогли обеспечить реализацию майских указов по выплатам заработной платы работников бюджетного сектора, отдельных категорий граждан — это позволило серьезным образом повлиять на ситуацию с доходами населения», — сказал он.

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При этом задолженность по зарплате к 1 марта сократилась на четверть по сравнению с январем-февралем 2017 года, до 2,8 миллиарда рублей, отметил Топилин. «Надо просто ужесточать [требования к предприятиям]. Ни одно предприятие, которое даже находится в стадии банкротства, ни один случай не должен сниматься с контроля. Мы должны жесточайшим образом требовать погашения долгов по заработной плате», — добавил министр.

За несколько месяцев резко выросли доходы учителей, врачей и других бюджетников. По данным Росстата, средняя зарплата педагогов составила 35 тысяч рублей, преподавателей высшего профессионального образования — 63 тысячи рублей, врачей — 56 тысяч рублей, среднего медперсонала — 30 тысяч, соцработников — 25 тысяч.

Майские указы — 11 документов с поручениями правительству, которые были подписаны Владимиром Путиным в мае 2012 года. В них обозначены необходимые меры, призванные повысить качество жизни россиян.

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