Зарплаты россиян перестали расти

Эксперты HeadHunter выяснили, что в первом полугодии 2018 года рост зарплат в частном секторе в Москве и Санкт-Петербурге остановился. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор.

Так, совокупный доход работников в Москве и Московской области продемонстрировал нулевую динамику, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области он вовсе уменьшился на 2 процента. В остальных регионах был зафиксирован небольшой рост.

По словам главы департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Натальи Дадиной, это нетипично для рынка и может быть связано со стабилизацией экономики и сезонностью.

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Максимальный прирост зарплат отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе — 13 процентов, в Центральном и Северо-Западном он составил по 7 процентов, в Сибирском — 6 процентов, в Приволжском — 5 процентов, в Южном — 4 процента.

По данным Росстата, номинальные зарплаты россиян в первом полугодии увеличились на 11,5 процента, а реальные — на 9 процентов. Расхождение в показателях объясняется тем, что HeadHunter не учитывает зарплаты в госсекторе.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что с начала 2018 года реальные доходы россиян растут небывалыми темпами, такого не было с начала 2000-х годов. Такую тенденцию министр связал со снижением числа трудоспособного населения.

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