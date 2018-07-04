Россиян приготовили к затягиванию поясов

Минэкономразвития пересмотрело в сторону ухудшения макроэкономический прогноз на 2018 и 2019 годы из-за планов правительства по повышению НДС до 20 процентов. Обновленная версия опубликована на сайте ведомства.

Так, темпы роста ВВП замедлятся более чем вдвое и к середине следующего года могут упасть ниже 1 процента. По состоянию на май 2018 года темпы роста превысили 2 процента. В итоге в 2019 году он составит 1,4 процента, в то время как в апрельском прогнозе рост оценивался в 2,2 процента.

По оценкам Минэкономразвития, инфляция уже в этом году ускорится с 2,2 до 3,1 процента, а в следующем достигнет 4,3 процента. Одновременно с этим существенно замедлится рост реальных зарплат и составит 0,8 процента. На сегодняшний день он оценивается в 6,3 процента.

«Влияние замедления динамики заработных плат на потребительские расходы будет частично компенсироваться снижением нормы сбережения», — говорится в прогнозе.

О грядущем повышении НДС с 18 до 20 процентов премьер-министр Дмитрий Медведев объявил в середине июня. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении 4 июля. По мнению российских властей, увеличение ставки сыграет на руку российским экспортерам и мотивирует бизнес активнее поставлять продукцию за рубеж.

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