Власти объяснили плюсы от повышения НДС

Повышение НДС до 20 процентов сыграет на руку российским экспортерам и мотивирует бизнес активнее поставлять продукцию за рубеж. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, которого цитирует РИА Новости.

«Некоторые отрасли, особенно те, которые ориентированы на экспорт, по нашим оценкам, даже выиграют от этого увеличения, поскольку сейчас этот налог им возмещается из федерального бюджета. Например, химическая промышленность. При этом увеличение НДС выступит как дополнительная мотивация для предприятий, чтобы больше экспортировать, потому что при экспорте НДС возвращается», — отметил Мантуров.

По его словам, повышение ставки налога с 18 до 20 процентов никак не отразится на его администрировании: «было 18 процентов, стало 20 процентов, по некоторым категориям процентная ставка осталась вообще неизменной, например для детских игрушек и продуктов питания».

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Также бизнес получит дополнительный стимул обращаться к государству за льготными займами и субсидиями. «Если предприниматель хочет инвестировать, если у него есть желание создать продукт или организовать производство, в Минпромторге ему помогут и найдут решение», — заключил Мантуров.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. Позднее экономисты и промышленники заявили, что такая мера негативно скажется на покупательной способности населения и снизит уровень реальных доходов граждан.

Журнал Forbes в середине июня написал, что повышение НДС снизит выручку большинства компаний из-за упавшего спроса со стороны потребителей, но при этом повысит доходность предприятий, работающих с госзаказами. Дополнительные доходы бюджета будут направляться в том числе и госкомпаниям, которые станут больше тратиться на закупки.

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