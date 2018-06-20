Названы главные выгодополучатели повышения НДС

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20 процентов позволит заработать компаниям, работающим на подряде у государственные структур, и снизит выручку компаний, зависящих от реального спроса. Об этом в среду, 20 июня, пишет Forbes.

НДС приносит деньги в максимально короткие сроки, отмечает издание. Около 78 процентов российского ВВП обеспечивают предприятия крупного бизнеса, которые платят НДС. Потребуется один квартал с момента повышения ставки, чтобы бюджет получил значительную прибавку.

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Реформа негативно отразится на доходах бизнеса — коммерческие структуры будут вынуждены поднять цены, чтобы компенсировать снизившуюся маржинальность. Рост цен повлечет уменьшение спроса, что приведет к инфляции и снижению покупательной способности населения.

Выгоды от реформы получат компании, аффилированные с государством и извлекающие большую часть прибыли из госзаказов. «Они уже находятся в ожидании сверхприбылей, поскольку сборы с НДС пойдут в том числе в этом направлении», — пишет журнал. Например, это локальные организации, отвечающие за техническое или инфраструктурное обслуживание нужд РЖД.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20 процентов 14 июня. В мае газета «Ведомости» писала о том, что за счет увеличения НДС правительство может получить до двух триллионов рублей в течение шести лет.

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