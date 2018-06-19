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У России диагностировали вялый рост

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Российскую экономику в 2018 году ожидает вялый рост. К такому выводу пришли эксперты Института прикладных экономических исследования РАНХиГС в своей работе «Анализ вариантов развития макроэкономической ситуации в России в среднесрочной перспективе с применением DSGE моделей», копия которой имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Рост экономики сдерживается высокой степенью неопределенности и в геополитической обстановке, и на сырьевых рынках, и во внутриэкономической политике», — отмечает глава лаборатории математического моделирования экономических процессов, кандидат экономических наук Андрей Полбин.

Самый сильный сдерживающий фактор, обусловленный рисками для российской экономики, — это новые санкции. Исследователи отмечают, что возможность оказаться под международными санкциями для любой из компаний сводит международные инвестиции на нет — инвесторы не хотят рисковать.

Он отмечает, что неопределенность сдерживает инвестиции, снижает расходы домохозяйств, которые не торопятся наращивать потребление за счет собственных и кредитных средств, сдерживая таким образом экономический рост. «Все это вынуждает нас прогнозировать вялый рост российской экономики в 2018 году — несмотря на высокие цены на рынке углеводородов», — отмечает ученый.

Также негативный фактор для российской экономики — это налоговые нововведения. Участники рынка и эксперты не до конца понимают, какой налоговый ландшафт готовит новый состав правительства. Также экспертам еще только предстоит оценить перспективы повышения пенсионного возраста и экономический эффект от повышения НДС до 20 процентов. Рост же российской экономики в 2018 году эксперты РАНХиГС ждут на уровне 1,8 процента ВВП.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста и увеличения НДС до 20 процентов 14 июня. Пенсионный возраст будет повышен до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти обещают перераспределить средства в пользу пенсионеров, чтобы выплаты стали выше и обеспечили бы гражданам достойную старость.

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