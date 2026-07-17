В Минобороны России раскрыли подробности ночных ударов по Одессе

Минобороны России: В порту Одесса поражены цеха по сборке дронов UJ-22

Российские войска в ходе ночных групповых ударов высокоточным оружием оружием и беспилотниками поразили в порту Одесса резервуары с горюче-смазочными материалами и инфраструктуру для их хранения. Подробности атаки Минобороны России раскрыло в Telegram.

Помимо этого, на территории порта поражены два цеха по производству и сборке дронов, в том числе аппаратов средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», а также склад с боеприпасами.

В ведомстве добавили, что в порту Черноморск Одесской области нанесены удары по катеру, а также резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения Вооруженных сил Украины.

В Минобороны России отчитались об очередной атаке на Одессу утром 17 июля. Такие удары проводятся регулярно. Целями Вооруженных сил России становятся портовая инфраструктура, сухогрузы, цеха сборки беспилотников и места их хранения, а также военные катера.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что Россия возьмет под контроль Одессу и отрежет Украину от моря, так как Киев отказывается от мирных инициатив.