Правительство залезет в кошельки россиян ради майских указов Путина

Правительство может получить до двух триллионов рублей в течение шести лет за счет повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 процентов до 20 процентов. Эти деньги пойдут на выполнение нового майского указа президента Владимира Путина. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Вариант повышения НДС обсуждается в правительстве и Кремле, сообщили собеседники издания. При этом может быть отменена и льготная ставка НДС 10 процентов, которую Минфин предлагал заменить пособием.

Материалы по теме Золото Москвы У российских олигархов новые проблемы. За них взялся Лондон

Еще около двух триллионов рублей добавит в бюджет объявленное премьер-министром Дмитрием Медведевым повышение пенсионного возраста, отмечают источники.

Остальные четыре триллиона рублей принесут уже объявленные меры: три триллиона рублей для финансирования инфраструктуры государство займет, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. Около одного триллиона рублей бюджет получит от обнуления экспортной пошлины на нефть и компенсирующего повышения налога на добычу полезных ископаемых.

Но часть решений еще могут быть пересмотрены, говорят собеседники издания.

Медведев 10 мая потребовал найти деньги на реализацию нового майского указа президента России Владимира Путина.

Путин 7 мая подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Документом определяются основные ориентиры развития страны, в первую очередь в социально-экономической сфере. По словам Медведева, новый майский указ обойдется бюджету в восемь триллионов рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!