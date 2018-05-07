Путин подписал новый майский указ

Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России на период до 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля в понедельник, 7 мая.

Документом определяются основные ориентиры развития страны на несколько лет, в первую очередь в социально-экономической сфере. В частности, глава государства ставит перед правительством задачу сформировать в стране систему защиты прав пациентов, создать механизмы прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличить рождаемость и создать основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами.

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Последний раз Путин подписывал перечень стратегических задач России в мае 2012 года. Так называемые майские указы включали в себя повышение зарплат бюджетников, увеличение доли инвестиций в ВВП, рост производительности труда, создание 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест.

В декабре 2017 года Путин отметил, что более 90 процентов целей были достигнуты.

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