Начался процесс повышения НДС

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении ставки НДС. С 1 января 2019 года она вырастет с 18 до 20 процентов, передает РИА Новости.

«Решение по НДС — это взвешенное решение, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом», — объявил председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. Он добавил, что встречался c руководителями ведущих бизнес-объединений. «И все они заявили, что понимают, что эти два процента являются по существу вкладом бизнеса в развитие страны», — заверил Макаров.

Как писал Forbes, наибольшую выгоду от повышения НДС получат компании, работающие на подряде у государственных структур. У фирм, зависящих от реального спроса, выручка снизится.

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По мнению российских властей, увеличение ставки сыграет на руку российским экспортерам и мотивирует бизнес активнее поставлять продукцию за рубеж. «Некоторые отрасли, особенно те, которые ориентированы на экспорт, по нашим оценкам, даже выиграют от этого увеличения, поскольку сейчас этот налог им возмещается из федерального бюджета. Например, химическая промышленность», — предположил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

О грядущем повышении НДС премьер-министр Дмитрий Медведев объявил в середине июня. Тогда же стало известно о постепенном повышении в стране пенсионного возраста.

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