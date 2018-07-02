Повышению НДС нашли оправдание

Повышение НДС с 18 до 20 процентов представляет собой меньшее из зол по сравнению с другими возможными вариантами пополнения бюджета. К таким выводам пришли эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Института Гайдара в своем совместном исследовании, которое опубликовано в свежем номере «Мониторинга экономической ситуации в РФ» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Авторы исследования отмечают, что основной задачей повышения НДС является пополнение бюджета с целью исполнения «майского указа» президента. В своем анализе изменений макроэкономических показателей они отталкиваются от так называемого базового, или теоретического сценария развития экономики – без налоговой реформы и каких-либо изменений фискальной политики.

«По их оценкам, подобное повышение НДС приведет к снижению ВВП, потребления, инвестиций, экспорта и импорта (по отношению к базовому сценарию) приблизительно на 0,4–0,6 процента», — говорится в исследовании.

При этом другой вариант — повышение страховых взносов для работодателей — привел бы к более серьезным последствиям для российской экономики, пишут авторы исследования. ВВП в этом случае снизился бы на 0,8-1,1 процента, инвестиции — на 1-1,5 процента. Третье решение — рост налога на прибыль — мог обернуться сокращением ВВП на 0,6-1 процент, инвестиций — на 1,8-2,5 процента и потребления домохозяйств — на 0,4-0,7 процента.

«Поэтому в данной ситуации, делают вывод наши авторы, повышение налога на добавленную стоимость является более благоприятным решением по сравнению с другими. Впрочем, замечают они, существуют и более эффективные меры экономической политики, которые теоретически могли бы решить задачу исполнения майского указа без повышения налогов, в том числе увеличение эффективности госсектора и госзакупок и снижение уровня коррупции», — говорится в исследовании.

Авторы считают, что влияние роста НДС на инфляцию не будет угрожающим и ограничится дополнительными 0,9-1,5 процента к ее уровню в 2019 году.

Ранее эксперты РАНХиГС назвали повышение НДС одним из сдерживающих факторов для роста экономики в текущем году наравне с санкциями и неопределенностью на сырьевых рынках. По их подсчетам, рост ВВП по итогам 2018 года составит 1,8 процента (против 1,5 процента в 2017-м).

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20 процентов. Оно состоится 1 января 2019 года. В тот же день было объявлено о поэтапном повышении пенсионного возраста — до 65 лет у мужчин и 63 у женщин к 2034 году.

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