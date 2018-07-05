Подсчитана разница в доходах самых богатых и самых бедных россиян

Руководитель Росстата Александр Суринов в интервью «Российской газете» раскрыл разницу в доходах между 10 процентами самых богатых и 10 процентами самых бедных россиян. По его словам, этот показатель давно держится на одном и том же уровне.
«Соотношение между средним душевым доходом 10 процентов самых богатых и 10 процентов самых бедных держится примерно на одном уровне. В 2015 году — 15,7 раза, в 2016-м — 15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, — 15,3 раза», — рассказал Суринов.
По его словам, есть иная методика подсчета, согласно которой сравниваются доходы самого богатого из 10 процентов самых бедных россиян и доходы самого бедного из 10 процентов самых богатых россиян. Суринов утверждает, что такой подход более устойчив — в 2015 и 2016 годах разница составила 7,1 раза, в 2017-м опустилась до 7 раз.
По итогам 2017 года доля россиян, которые живут на сумму, эквивалентную менее 10 долларов в день (международный показатель бедности), составила 6,5 процента. Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2017 года составила 13,2 процента.
В среду, 4 июля, министр труда и социальной защиты Максим Топилин заверил россиян в небывалом росте реальных зарплат. По его словам, с 2000-х годов реальные доходы граждан растут «небывалыми темпами», а рост только в 2018 году уже превысил 10 процентов.