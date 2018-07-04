Россиян заверили в небывалом росте реальных зарплат

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин утверждает, что с начала 2018 года реальные доходы россиян растут небывалыми темпами с 2000-х годов, причем связывает министр такую тенденцию со снижением числа трудоспособного населения. Такое мнение министр выразил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«У нас наблюдается резкое снижение численности населения в трудоспособном возрасте. У нас сейчас уровень безработицы ниже четырех процентов, такого никогда не было. Реальные зарплаты растут, за три-четыре месяца этого года почти на 10 процентов, такого не было с начала 2000-х годов», — заявил Топилин, отметив, что рост обусловлен дисбалансом на рынке труда.

Министр считает, что зарплаты должны расти параллельно возрасту и трудовому опыту. Именно для этого, по его словам, власти и повышают пенсионный возраст. «Люди, безусловно, будут больше трудиться и получать большие зарплаты», — уверяет министр.

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Топилин полагает, что нынешний пенсионный возраст способствует только утечке кадров из компаний в связи с ранним выходом граждан на пенсию. По его словам, в 55 граждане решаются покинуть компанию, которая в итоге теряет высококвалифицированного кадра.

«Для меня это, как для работодателя, трагедия. Все зависит от компетенции. А если мы не развиваемся и не добавляем знания, то это всегда проблема», — отметил министр.

Ранее Топилин предложил премировать сотрудников, которые не курят. По мнению министра, граждане, воздерживающиеся от дурной привычки, тратят свое время значительно рациональнее.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста 14 июня. Выход на пенсию для мужчин с 2019 года будет повышаться для обоих полов: до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Абсолютное большинство россиян относится к пенсионной реформе негативно.

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