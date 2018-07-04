Некурящих работников предложили премировать

Министр труда Максим Топилин предложил работодателям премировать некурящих сотрудников, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сотрудники, которые не делают перерыв на перекур, более рационально расходуют рабочее время, выразил уверенность чиновник. «Работодатель может спокойно учитывать это при премировании. При стимулировании давать больше денег тем, кто не курит», — сказал он.

Топилин добавил, что в будущем рабочая неделя может сократиться до двух-четырех дней из-за внедрения роботизации, а зарплаты вырастут пропорционально возрасту и трудовому опыту сотрудников.

Глава ведомства также поведал о рекордно низком уровне безработицы в стране: по его данным, он ниже 4 процентов. Реальные же зарплаты, по его словам, за первые четыре месяца этого года выросли почти на 10 процентов.

Ранее в ведомстве пообещали разработать программы активной занятости для россиян предпенсионного возраста и рассмотреть все обращения граждан, желающих сменить работу перед наступлением пенсии или столкнувшихся с дискриминацией по возрасту.

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года: для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Подавляющее большинство россиян — 92 процента — негативно оценили реформу.

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