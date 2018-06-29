Раскрыты сроки введения в России электронных трудовых книжек

Электронные трудовые книжки будут введены в России с 2020 года. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, так будет создана база данных для хранения информации о всей трудовой деятельности граждан. Система позволит избежать подделки документов и сократить кадровые издержки, добавил он.

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«Внедрение электронных книжек должно быть поэтапным, работодатели продолжат вести и традиционный бумажный документ, для ряда людей такая опция сохранится», — сказал премьер-министр.

Компании начнут передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд с 1 января 2020 года. Для этого в течение 2019 года будут решаться все организационные и правовые вопросы, отметил глава правительства.

В мае 2017 года глава Минтруда Максим Топилин рассказал о скором запуске на базе Сбербанка пилотного проекта перехода на электронный кадровый документооборот. Против инициативы выступали в Союзе профсоюзов России. Работникам будет трудно отследить правильность заполнения этого важного для них документа, заявляли там.

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