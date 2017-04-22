Финансы
 

В правительстве допустили упразднение трудовых книжек

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Российский вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что трудовые книжки будут уходить из делопроизводства. Об этом он заявил в ходе Красноярского экономического форума, передает в субботу, 22 апреля, Rambler News Service.

По его словам, «очевидно, что это уже практически произошло в реальности, но по законодательству мы еще цепляемся». «От печати мы фактически уже ушли. Также и от трудовых книжек, я думаю, уйдем по мере завершения работы над единым реестром, который ФНС сейчас делает фактически по всем лицам», — заявил Дворкович.

Таким образом он ответил на слова замдиректора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Павла Гудкова. Гудков в свою очередь отмечал, что в настоящее время происходит цифровизация экономики, поэтому «должны отмереть трудовые книжки, они не нужны не только в бумажном, но и в электронном виде».

Ранее сообщалось, что Дворкович поддержал идею не пускать на работу тех сотрудников, которые не проверили свое здоровье. Он предложил распространить систему, действующую на предприятиях «Росатома», на другие отрасли и виды деятельности.

20 апреля вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила, что в нынешнем году начнется процесс плавного перевода работающих россиян на электронные трудовые книжки.

Ранее президент Сбербанка Герман Греф отмечал, что трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду.

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