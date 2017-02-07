В сети обсудили безделье на работе и раскритиковали не дающее заданий начальство

Пользователи «Пикабу» поделились опытом, связанным с бездельем на работе. Инициатором обсуждения стал посетитель ресурса под ником BOJlaH4uK, который рассказал о своей коллеге, которую наняли на работу, но не объяснили, что именно нужно делать.

«Просидев почти неделю, девочка занималась ничегонеделаньем и лезла на стену от скуки, не зная чем себя занять. И вот я захожу в офис и вижу это над ее рабочим местом. Было смешно», — отмечает BOJlaH4uK под публикацией снимка с распечатанной фотографией вирусного мема Ждун.

В ответ посетители портала в комментариях рассказали об известных им случаях безделья на работе. Многие пользователи признались, что им даже нравилось бить баклуши во время трудового дня. «У меня так было на первой работе. Сидела ни фига не дела. Первые недели две переживала страшно. А потом сотрудница отвела меня в сторонку и объяснила, что не хрен тут сидеть переживать. Ты на работу ходишь? Ходишь. Тебе деньги капают? Капают. Сиди читай книжку, играй в шарики», — похвасталась одна из них.

Некоторые заметили, что, несмотря на большое количество свободного времени, им не нравится бездельничать на работе. «На новой работе оплата была не сдельная, а оклад. Восемь человек в цехе. Выглядело это примерно так — к десяти все только подходили, далее чайку попить часов до 11. До часу весьма неспешно работали с пятью перекурами. Потом обед часа на полтора. К пяти вечера все инструменты собраны, все на низком старте. До половины шестого снова чай. Проработал в таком режиме два месяца и ушел. Так и не смог влиться в такой коллектив. По объему выполненных работ этих восьмерых можно было смело заменить двумя нормально работающими», — рассказал пользователь с ником Heretic3511.

Другие все проблемы с бездельем списали на нерадивых начальников, которые редко выходили из своих кабинетов и не давали практически никаких заданий. «Назначили креативным директором, дали кабинет большой и уехали. Сотрудников не предупредили, меня ни с кем не познакомили. Сидел, копался в документах, составил им план и свалил, сказав, что могло бы что нибудь получится, виделись бы мы почаще», — поделился Feedtheneed.