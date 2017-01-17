В сети рассказали о тайных желаниях мужчин заняться «женскими делами»

Пользователи Reddit поделились тайными желаниями заняться «женскими делами», если это было бы социально приемлемым. В итоге они составили список из более чем 9,5 тысяч пунктов.

Инициатором выступил пользователь с ником Watermelancholia, опубликовавший в разделе AskReddit вопрос «Мужчины Reddit, каким делом вы хотели бы заняться, если бы оно не считалось "бабским" и было социально приемлемым?». В ответ посетители портала рассказали о своих мечтах и желаниях, а также поделились завистью к «женским штучкам».

Многие пользователи признались в том, что хотели бы заниматься женскими хобби. «Честно говоря, я думаю, что занялся бы квилтингом (специальная техника лоскутного шитья — прим. «Ленты.ру»). Я живу в Пенсильвании, и здесь все чертовски увлечены этой темой. Кроме того, я считаю, что это очень здорово, когда ты можешь сшить что-то вроде одеяла и подарить кому-то. И этот кто-то может в буквальном смысле закутаться в ваш презент. Да пошло оно все, я сошью одеяло, ребята», — заявил один из них.

«Если бы у меня не было пениса, я бы ходил только в штанах для занятий йогой», — внезапно признался другой.

Некоторые отметили, что хотели бы заняться какой-нибудь «женской профессией», например, стать воспитателями в детском саду. «Я бы продолжил учить дошколят. Я всегда умел находить общий язык с малышами, и мне нравилось находить с ними контакт с самого первого дня. Но я просто ненавидел первые несколько месяцев моей работы, когда родители относились ко мне с подозрением. Я понимаю почему, ведь я сам отец. Именно поэтому мне пришлось перейти к детям постарше», — рассказал юзер с ником TheDebateMatters.

Самым популярным комментарием в обсуждении стал пост пользователя Dear Occupant, который набрал более десяти тысяч лайков. «Все очень просто: все девушки чертовски хорошо пахнут. Когда они выходят из ванной комнаты после душа, пахнет так, будто кто-то перевернул банку с горошком и что-то в этом роде. Они всегда цветочные, фруктовые или сладкие. Я бы хотел пахнуть как клумба, и чтобы меня никто за это не осуждал», — признался он.