Дворкович поддержал идею запретить работать не проверившим здоровье сотрудникам

Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович поддержал идею не пускать на работу тех сотрудников, которые не проверили свое здоровье. Об этом он заявил на пленарном заседании «Повестка 2017-2025: стратегические инициативы» в рамках Красноярского экономического форума, передает Rambler News Service в субботу, 22 апреля.

Участники форума рассказали вице-премьеру, что на предприятиях «Росатома» перестает работать бейдж, если сотрудник не прошел медобследование.

«Что касается не пускать на работу, если человек не проверил здоровье, поддерживаю полностью», — заявил Дворкович. По его словам, «от места работы это особо не должно зависеть, это должно быть и на предприятиях "Росатома", и в Министерстве экономического развития, и на спортивной площадке».

21 апреля Дворкович во время выступления на форуме поддержал предложение ввести для чиновников «право на ошибку». «Конечно, не должно быть права на вторую и третью ошибку. Это перебор. Но на одну ошибку уж точно должно быть право», — приводит его слова ТАСС.

По словам вице-премьера, ошибиться будет «разрешено» тем чиновникам, которые «ориентированы на амбициозные результаты, а не на текущий процесс».