Россия
 

Дворкович поддержал идею запретить работать не проверившим здоровье сотрудникам

Перейти в «Мою Ленту»

Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович поддержал идею не пускать на работу тех сотрудников, которые не проверили свое здоровье. Об этом он заявил на пленарном заседании «Повестка 2017-2025: стратегические инициативы» в рамках Красноярского экономического форума, передает Rambler News Service в субботу, 22 апреля.

Участники форума рассказали вице-премьеру, что на предприятиях «Росатома» перестает работать бейдж, если сотрудник не прошел медобследование.

«Что касается не пускать на работу, если человек не проверил здоровье, поддерживаю полностью», — заявил Дворкович. По его словам, «от места работы это особо не должно зависеть, это должно быть и на предприятиях "Росатома", и в Министерстве экономического развития, и на спортивной площадке».

21 апреля Дворкович во время выступления на форуме поддержал предложение ввести для чиновников «право на ошибку». «Конечно, не должно быть права на вторую и третью ошибку. Это перебор. Но на одну ошибку уж точно должно быть право», — приводит его слова ТАСС.

По словам вице-премьера, ошибиться будет «разрешено» тем чиновникам, которые «ориентированы на амбициозные результаты, а не на текущий процесс».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дворкович поддерживает идею не пускать на работу, если человек не проверил здоровье
Алтайским учителям запретили общаться со СМИ без разрешения властей
Милонов предложил запретить россиянам сидеть в соцсетях в рабочее время
Минтруд назвал самые востребованные профессии
Последние новости
CNN сообщил о попытках России повлиять на выборы в США через советника Трампа
Дворкович поддержал идею запретить работать не проверившим здоровье сотрудникам
Прокуратура предостерегла москвичей от участия в несогласованной акции 29 апреля  
Макгрегор бросит вызов Пакьяо в случае отказа Мэйуэзера от боя
В Симферополе начали строить здание главной мечети Крыма
Источник назвал стоимость и сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
Число убитых при нападении на военную базу в Афганистане выросло до 140 человек
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:44 21 апреля 2017

«Он испытал сильнейший оргазм»

Психиатр Ян Голанд более 50 лет лечит гомосексуализм гипнозом, танцами и спортом
07:47 Сегодня

Три человека погибли во время пожара под Томском

07:17 Сегодня

Неизвестные обстреляли трамвай в Москве  

08:39 Сегодня

Жертвами пожара в Ижевске стали пожилая пара и двое детей

 — 
01:04 Сегодня
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Царицыно»

Полвека дачного счастья  

Музей-заповедник «Царицыно» открывает удивительную экспозицию
07:02 Сегодня

Четырехмесячный ребенок умер от отравления водкой в Иркутской области

17:47 20 апреля 2017

В Совфеде назвали условия присоединения России к западной коалиции в Сирии

01:01 Сегодня

Маршрутка и легковой автомобиль лоб в лоб столкнулись в Петербурге

Россия
 — 
00:06 16 апреля 2017
Фермер Дмитрий Клименко и гуси

Гуси, гуси...

Пережив разорение дома и убийство жены, фермер продолжает воплощать ее мечту
17:00 21 апреля 2017

СКР попросили проверить данные о незаконном финансировании фонда Навального

17:09 21 апреля 2017

Общественную палату возглавил участник операции по освобождению школы в Беслане

17:38 20 апреля 2017

Пермского депутата предложили лишить мандата за дискриминацию матерей-одиночек

Россия
«Он испытал сильнейший оргазм»
Психиатр Ян Голанд более 50 лет лечит гомосексуализм гипнозом, танцами и спортом
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Царицыно»Полвека дачного счастья
Музей-заповедник «Царицыно» открывает удивительную экспозицию
Неизвестные обстреляли трамвай в Москве
Жертвами пожара в Ижевске стали пожилая пара и двое детей
Владимир ЛенинХороший был вождь
Тест «Ленты.ру» ко дню рождения Владимира Ленина
Четырехмесячный ребенок умер от отравления водкой в Иркутской области
Маршрутка и легковой автомобиль лоб в лоб столкнулись в Петербурге
Все материалы
Мир
Эрдоган, Аллах и Россия
Стоит ли бояться исламизации Турции
Государства Ближнего Востока: что их ждет в XXI веке?
Эксперты РСМД пытаются предсказать будущее арабской государственности
French Foreign Legionnaires carry the coffin of French politician Yves Guena during an official funeral ceremony at the Hotel des Invalides in Paris, France, March 8, 2016 REUTERS/Charles Platiau TPX IMAGES OF THE DAYУтрата масштаба
Франция рискует стать малой европейской страной
Число убитых при нападении на военную базу в Афганистане выросло до 140 человек
CNN сообщил о попытках России повлиять на выборы в США через советника Трампа
Ангела Меркель и Дональд ТрампМайн либер фройнд
США и ФРГ остаются близкими партнерами, несмотря на неприязнь между их лидерами
Тиллерсон заявил Лаврову о поддержке механизма расследований ОЗХО
Все материалы
Бывший СССР
Иван ДорнИ Дорна, и задорно
Почему артисты и спортсмены становятся врагами Украины
Нурсултан НазарбаевАзбучные истины
Чем закончится попытка Казахстана перейти на латиницу
Владимир ГройсманТариф премьерный
Что получили украинцы от назначенного год назад правительства Гройсмана
МВФ объявил условие получения Украиной нового кредита
Прокуратура Украины потребовала лишить гражданства автора идеи об аренде Крыма
В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев
В Киеве пожаловались на невозможность отправить поезд в Иран в обход России
Все материалы
Финансы
Обеспеченный козел
Как провалившиеся государства спасают экономику скотом, долларом и наркотиками
Глазьев призвал ввести в России валютный контроль
Выплаты вкладчикам Росэнергобанка составят 34 миллиарда рублей
Число картелей в России увеличилось на 18 процентов
Уставной капитал «Пересвета» уменьшат с двух миллиардов до рубля
Минэкономразвития учтет фактор високосного года при оценке роста ВВП
Минэкономразвития задумалось об индексации выплат работающим пенсионерам
Все материалы
Бизнес
Война до последнего помидора
Москва и Анкара обещают снять ограничения в двусторонней торговле
Китайца оштрафовали на 36,5 миллиона долларов за махинации с акциями
Денис МантуровВысокооплачиваемая низкая эффективность
О разнице в общественной и личной деятельности Дениса Мантурова
Минфин анонсировал разработку национальной системы маркировки товаров
Минфин США отказался делать для Exxon исключение из режима санкций против России
Предприниматели получили свыше 6 миллиардов рублей при поддержке Корпорации МСП
Антимонопольный комитет Украины потребовал арестовать имущество «Газпрома»
Все материалы
Силовые структуры
GBU-43/BКузькины папа и мама
Как Россия и США соревнуются в создании больших бомб
Эдуард Буданцев«Они угрожали вывезти ее детей в багажнике»
Отставной офицер Буданцев рассказал, как защищал хозяйку Elements Жанну Ким
Президентский калибр
Из какого оружия стреляли в первых лиц государств
CNN сообщил о четвертом подряд ночном полете российских Ту-95 у побережья Аляски
Источник назвал стоимость и сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по армии Сирии в районе Голанских высот
Минобороны опубликовало видео подготовки боевой техники к Параду Победы
Все материалы
Наука и техника
Стань травкой
Как жуткие подземные существа превращаются в растения
Никола Лемери выступает с публичной лекцией по химииДостали
Зачем простой аптекарь объявил войну могущественным алхимикам
Грубая сила
Каким вышел ремастер Full Throttle — игры о байкерах, жестокости и предательстве
Корабль «Тяньчжоу-1» и лаборатория «Тяньгун-2» впервые состыковались в космосе
Газета узнала об уходе Геннадия Падалки из отряда космонавтов
Назван настоящий предок хоббитов
Найден способ увидеть голую сингулярность
Все материалы
Спорт
«Он станет первым чемпионом UFC из России»
Оправдает ли Артем Лобов надежды своего друга Конора Макгрегора
Дениз БуэноБуэно ночес
Как к девушке — футбольному арбитру без нижнего белья пришел успех
Аллигатор-талисман спас ребенка от попадания бейсбольного мяча
Макгрегор бросит вызов Пакьяо в случае отказа Мэйуэзера от боя
Ван Бастен похвастал ударом через себя
В США мусульманке разрешили боксировать в хиджабе
Ибрагимович пропустит остаток сезона из-за травмы колена
Все материалы
Культура
Йозеф Бойс«Должен ли я жениться на своей матери?»
И другие неудобные вопросы от классиков инсталляции
Геркулес и ДеянираГолые люди и где они обитают
Три книги о человеческом теле, сознании и других животных
Блондинка вне закона
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Наваждения» до «Кухни»
Ирина Аллегрова попала в «чистилище» сайта «Миротворец»
Суд Амстердама получил апелляцию крымских музеев по делу о скифском золоте
СМИ узнали об уходе Бурова с поста директора Исаакия
Начал работу образовательный сайт об отечественном кино «Чапаев»
Все материалы
Интернет и СМИ
Билл О'Рейли«Он называл ее горячей шоколадкой и кряхтел как кабан»
За что уволили американского журналиста, оскорбившего Путина
«Ахи-вздохи, малолетки-дуры»
Зачем MTV возвращает в эфир шоу, взорвавшее мозг целому поколению
«YouTube держит нас за баранов»
Почему блогеров лишают денег, а россиян заставляют смотреть турецкие видео
Ведущий Первого канала принес украинскому гостю ведро с символическими фекалиями
Создателей «Властелина колец» поймали на заимствовании у «Телепузиков»
Утренний душ молодой бегемотихи приковал внимание тысяч пользователей сети
Британка собрала коллекцию самых идиотских провинциальных новостей
Все материалы
Ценности
Что ты гонишь!
Уникальные спорткары на аукционе в Техасе
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Incanto сшил женщинам «очень сексуальное» белье с эффектом татуировок
Alexander McQueen переосмыслил дизайн классической сумки
Летающие автомобили за сотни тысяч евро показали в Монако
Ermenegildo Zegna переключился на гаджеты
Красотки на зарядке
Эксперты предрекают эру господства электромобилей
Все материалы
Путешествия
Дар олимпийских богов
О традициях эллинского виноделия, которые живы в Крыму по сей день
«Кемер называют маленькой Москвой»
Мэр турецкого курорта — о русских праздниках, домах и свадьбах
На Канарах паром со 140 пассажирами врезался в пирс
Пассажир избил «занимавшего слишком много места в самолете» пилота
Эксперты вывели формулу идеального отеля
Названо наиболее популярное у россиян направление для перелетов с детьми на лето
Глава Бурятии предложил взимать денежный сбор с туристов на Байкале
Все материалы
Из жизни
People dance on the opening day of the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S. April 14, 2017. Беззаботно раздеты
Как проходит Коачелла — один из самых модных фестивалей в мире
Мохнатый рейх
Все о движении фурри — любителях носить костюмы зверей
Вечно молодые
Как ЗОЖ помогает знаменитым женщинам «50+» выглядеть на 30
Шотландский политик вступил в борьбу с бараном
Африканская девушка с разноцветной кожей стала моделью
Бильярдист с пятиметровым кием попал в Книгу рекордов Гиннесса
Британская королева Елизавета II отметила 91-й день рождения
Все материалы
15 самых продаваемых машин в мире
Самые популярные автомобили 2017 года, и в первой тройке — кроссовер!
Мещанская прокрастинация
Тест-драйв Toyota LC 200
Чудовищные аварии, в которых никто не пострадал
12 гоночных аварий, в которых пилоты выжили вопреки судьбе
Премиальные машины непремиальных брендов
Вспоминаем модели непремиальных марок, которые конкурировали с Mercedes и BMW
VW сравнил цены на Passat за 43 года
Названы самые аварийные места Москвы
Американцы добавили 45-летнему «Лэнд Крузеру» современную начинку
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Шведы поневоле
Исповедь россиянина, живущего в групповой семье
Добро пожаловать в рай
Жилье в Крыму: новую квартиру на полуострове можно купить за миллион рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
В Подмосковье нашли коттедж за девять миллиардов рублей
Все материалы