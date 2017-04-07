Алтайским учителям запретили общаться со СМИ без разрешения властей

Сотрудникам образовательных организаций Алтайского края рекомендовали общаться с журналистами только после согласования с муниципальными властями. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает «Политсибру».

Письма, регламентирующие общение работников школ с представителями СМИ, получили руководители учебных заведений. Документ подписан председателем районного комитета по образованию Павлом Одинцевым.

В документа объясняется, что данное решение принято из-за участившихся случаев публикаций в СМИ материалов, искажающих факты и несоответствующих действительности. «Во избежание подобных случаев все интервью и комментарии со стороны работников образовательных организаций должны даваться после согласования с муниципальными органами управления образованием и только после направления официального запроса от редакции», — отмечается в обращении.

Кроме того, при общении с журналистам рекомендуется делать «позитивный акцент на результаты работы муниципальной системы образования». Также учителям, директорам и родителям учеников советуют подписываться на официальные аккаунты Минобрнауки Алтайского края.

По данным издания, данные требования были разработаны после выхода публикаций об оптимизации школ.