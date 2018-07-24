Депутаты одобрили повышение НДС

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении НДС с 18 до 20 процентов, следует из трансляции на официальном сайте нижней палаты парламента.

Согласно тексту документа, повышение произойдет с 1 января 2019 года и не коснется социально значимых товаров, коммунальных услуг и общественного транспорта. Для них будет сохранена льготная ставка десять процентов.

До 2025 года будет продлен срок действия нулевой ставки для пассажирских авиаперевозок в Крым и на Дальний Восток.

«Бизнес, придя сюда, в Государственную Думу, сказал: мы понимаем, что это наш вклад в развитие страны», — сказал на заседании глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Помимо этого, на ближайшие годы ставка отчислений работодателей в страховые фонды будет зафиксирована на уровне 30 процентов. Ранее предполагалось повышение ставки взноса в Пенсионный фонд с 22 до 26 процентов с 2021 года.

По подсчетам Минфина, повышение налога может принести в бюджет дополнительные 633,5 миллиарда рублей ежегодно.

О готовящемся повышении НДС премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Дополнительные бюджетные поступления необходимы для исполнения «майского указа» президента Владимира Путина. По словам министра финансов и первого вице-премьера Антона Силуанова, средства будут направлены на здравоохранение, образование, цифровизацию и инфраструктуру, а также на введение преференций для бизнеса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!