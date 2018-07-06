Россиян захотели лишить льготного НДС на продукты

Минсельхоз предложил отменить льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты с заменителями молочного жира, повысив ее с 10 до 18 процентов, а впоследствии и до 20 в случае принятия соответствующего законопроекта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на повестку прошедшего в министерстве совещания.

В департаменте пищевой и перерабатывающей промышленности, выступившем с данной инициативой, считают, что повышение налоговой ставки в два раза приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.

Производители, в свою очередь, предупреждают, что такая мера лишит потребителей недорогой продукции. Кроме того, по словам предправления ​Национального союза производителей молока Андрея Даниленко, она косвенно снизит спрос и на сырое молоко, поскольку увеличение НДС на любые продукты приведет к общему сокращению спроса.

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Сейчас НДС по ставке 10 процентов взимается с продуктов питания (овощей, круп, молока, хлеба, мяса, рыбы и т.д.), товаров для детей, книг, учебников и лекарств.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20 процентов 14 июня. Решение должно вступить в силу 1 января 2019 года. Тогда же стало известно о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 у женщин.

Эксперты Института актуальной экономики ранее оценили экономический эффект от увеличения налоговой ставки. Согласно их подсчетам, в среднем каждый россиянин будет терять около 4220 рублей в год. Кроме того, данная мера может нанести российской экономике реальный ущерб, а также затормозить выполнение майских указов президента.

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