Власти подсчитали выгоду от повышения НДС

Повышение НДС с 18 до 20 процентов принесет федеральному бюджету дополнительные 633,5 миллиарда рублей уже в 2019 году — первом, когда будет действовать новая ставка. Это следует из направленного Минфином в Госдуму проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-21 годы».

По новым подсчетам Минфина, повышение НДС принесет казне на 13,5 миллиарда рублей больше, чем планировалось изначально. В сопроводительной записке к законопроекту о повышении налога говорилось о 620 миллиардах дополнительных доходов. В 2020 и 2021 годах бюджет получит 678 и 728 миллиардов рублей дополнительно.

Также федеральный бюджет получит выгоду и от повышения пенсионного возраста. В 2020 году отчисления в Пенсионный фонд для восполнения его дефицита уменьшатся на 9,3 миллиарда рублей, в 2021-м — на 156,3 миллиарда. Эти деньги государство сможет направить на другие цели.

В документе Минфина не указан размер индексации пенсий в ближайшие годы. Именно это называлось правительством в качестве одной из главных причин повышения пенсионного возраста.

Основные направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы представляют собой предварительный проект будущего федерального бюджета на этот период. Величина доходов и расходов еще будет неоднократно уточняться по мере разработки законопроекта о бюджете и его рассмотрения в Госдуме. В нынешней версии документа доходы бюджета в 2019-2021 годах составят 18,7, 18 и 17,2 процента ВВП соответственно вместо прописанных в законе о бюджете 15,1 и 14,8 процента в 2019-2020 годах. Расходы должны составить 16,9 и 16,7 процента в 2019-2020 годах вместо нынешних 16 процентов.

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5 июля министр финансов, вице-премьер Антон Силуанов рассказал, что дополнительные доходы бюджета от повышения НДС пойдут на здравоохранение, образование, цифровизацию и развитие инфраструктуры.

3 июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении НДС. Согласно ему, ставка налога будет увеличена с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров назвал повышение НДС «взвешенным решением, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом».

За последние недели вышло сразу несколько экспертных оценок эффекта от повышения НДС. Представители Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) назвали его «меньшим из зол» по сравнению с повышением страховых взносов для работодателей. Институт актуальной экономики подсчитал, что каждый россиянин будет терять в среднем по 4220 рублей в год.

О повышении НДС премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Тогда же было объявлено о повышении пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и 63 для женщин к 2034 году.

5 июля Альфа-банк опубликовал доклад, согласно которому пенсионная реформа может принести федеральному бюджету до 100 миллиардов рублей к 2024 году.

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