Экономика
 
Последние новости
Депутату Госдумы разбили голову в Москве
Шура стал бомжом
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару  
ЕС продлил санкции против России
В Англии спрогнозировали беби-бум после победы сборной над шведами
Храбрый пенсионер прошел по карнизу и спас выпавшего из окна ребенка
Число жертв ливней в Японии возросло до 100
Ловко спрятавшаяся в траве змея поставила пользователей сети в тупик
Отобранный на ЧМ-2018 арбитр пожизненно отстранен от футбола
Новости партнеров

Власти подсчитали выгоду от повышения НДС

Перейти в «Мою Ленту»

Повышение НДС с 18 до 20 процентов принесет федеральному бюджету дополнительные 633,5 миллиарда рублей уже в 2019 году — первом, когда будет действовать новая ставка. Это следует из направленного Минфином в Госдуму проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-21 годы».

По новым подсчетам Минфина, повышение НДС принесет казне на 13,5 миллиарда рублей больше, чем планировалось изначально. В сопроводительной записке к законопроекту о повышении налога говорилось о 620 миллиардах дополнительных доходов. В 2020 и 2021 годах бюджет получит 678 и 728 миллиардов рублей дополнительно.

Также федеральный бюджет получит выгоду и от повышения пенсионного возраста. В 2020 году отчисления в Пенсионный фонд для восполнения его дефицита уменьшатся на 9,3 миллиарда рублей, в 2021-м — на 156,3 миллиарда. Эти деньги государство сможет направить на другие цели.

В документе Минфина не указан размер индексации пенсий в ближайшие годы. Именно это называлось правительством в качестве одной из главных причин повышения пенсионного возраста.

Основные направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы представляют собой предварительный проект будущего федерального бюджета на этот период. Величина доходов и расходов еще будет неоднократно уточняться по мере разработки законопроекта о бюджете и его рассмотрения в Госдуме. В нынешней версии документа доходы бюджета в 2019-2021 годах составят 18,7, 18 и 17,2 процента ВВП соответственно вместо прописанных в законе о бюджете 15,1 и 14,8 процента в 2019-2020 годах. Расходы должны составить 16,9 и 16,7 процента в 2019-2020 годах вместо нынешних 16 процентов.

5 июля министр финансов, вице-премьер Антон Силуанов рассказал, что дополнительные доходы бюджета от повышения НДС пойдут на здравоохранение, образование, цифровизацию и развитие инфраструктуры.

3 июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении НДС. Согласно ему, ставка налога будет увеличена с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров назвал повышение НДС «взвешенным решением, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом».

За последние недели вышло сразу несколько экспертных оценок эффекта от повышения НДС. Представители Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) назвали его «меньшим из зол» по сравнению с повышением страховых взносов для работодателей. Институт актуальной экономики подсчитал, что каждый россиянин будет терять в среднем по 4220 рублей в год.

О повышении НДС премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Тогда же было объявлено о повышении пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и 63 для женщин к 2034 году.

5 июля Альфа-банк опубликовал доклад, согласно которому пенсионная реформа может принести федеральному бюджету до 100 миллиардов рублей к 2024 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыта судьба полученных от повышения НДС денег
Начался процесс повышения НДС
Власти объяснили плюсы от повышения НДС
Другие материалы рубрики
Экономика00:02 8 июля

Озеленились

Веганы зарабатывают миллиарды. Мир рискует остаться без мяса
22:41 8 июля

Минфин сократит расходы на здравоохранение, культуру и спорт

06:36 2 июля

В Германии объяснили беспомощность Трампа перед «Северным потоком-2»

23:39 6 июля

Тушинский машиностроительный завод выставили на Avito

Экономика00:0114 июня

Русская стройка

С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
18:15 6 июля

«МегаФон» поддержит матч Россия — Хорватия новыми билбордами

15:4522 июня

США захотели ввести санкции против еще одного российского олигарха

18:24 6 июля

Главе соперника «Газпрома» купили бронированный Cadillac

Экономика00:01 6 июля

Добро пожаловать

Китайцы захватывают Европу. США не против
16:53 6 июля

Центробанк пообещал россиянам полуфинальный полурубль

11:1618 июня

Задорнов рассказал об отношениях ВТБ и «Открытия»

16:57 6 июля

Подозреваемая в незаконном выводе активов Балтийского банка отправлена под арест

Россия
«Мы вмазали его портвейном, потом пивком. Он немного поплыл»
Россияне спаивают иностранцев и пьют сами. Все из-за футбола
По законам улиц
Коварный тест на знание современной Москвы
«У нас две крайности — либо святой, либо негодяй»
Чемпионат мира объединил россиян. И так же быстро их рассорит
Депутату Госдумы разбили голову в Москве
Медведь взял в заложницы россиянку
Стадо коров забодало детей в Башкирии
Россияне стали реже общаться с неблагополучными семьями
Все материалы
Мир
Дожили
Друзья России жестоко убивают своих стариков и детей. Все из-за пенсий
ЕС продлил санкции против России
Отравившаяся «Новичком» в Эймсбери женщина умерла
Число жертв ливней в Японии возросло до 100
Илон Маск протестировал субмарину для спасения таиландских детей
МИД предложил ЦРУ обновить карту России в посте о ЧМ-2018
«Новичок» снова ударил по Британии
Новые жертвы на грани смерти. С отравления Скрипалей прошло четыре месяца
Все материалы
Бывший СССР
«Если грузин пришел вовремя — он не грузин»
Россияне бросают все и переезжают в Грузию. Здесь пьют вино и живут не спеша
Пятилетний мальчик упал в костер в ночь на Ивана Купалу и умер
«Я не буду возвращать деньги в Россию»
Они годами отмывали русские миллиарды. Теперь их зачистят
Порошенко вспомнил жертв Волынской резни и предложил Польше дружить
Украина придумала «суперход» для вступления в НАТО
Украинцы вновь облюбовали Крым
Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины»
Все материалы
Экономика
Озеленились
Веганы зарабатывают миллиарды. Мир рискует остаться без мяса
Минфин сократит расходы на здравоохранение, культуру и спорт
Добро пожаловать
Китайцы захватывают Европу. США не против
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Тушинский машиностроительный завод выставили на Avito
«МегаФон» поддержит матч Россия — Хорватия новыми билбордами
Главе соперника «Газпрома» купили бронированный Cadillac
Все материалы
Силовые структуры
Вячеслав ИваньковПоследний самурай в законе
Он держал в страхе врагов на воле и в тюрьме. О его похождениях ходили легенды
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
«В Америке я все поставил на воровские рельсы»
Грузинский авторитет сколотил банду и стал самым влиятельным русским Нью-Йорка
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Москве
Задержан первый прибывший в горящий ТЦ «Зимняя вишня» пожарный
Американец вырастил коноплю в московской квартире и сел в тюрьму на 11 лет
Бывший начальник отдела МВД в аэропорту Внуково осужден за взятки
Все материалы
Наука и техника
Энергохлам
Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны
В России создадут новый «глушитель» спутников
«Прыгай на его спине, он просто мужик!»
Мужчины унижали женщин веками. С тех пор ничего не изменилось
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Проект военного транспортника Ил-112 оказался под угрозой
Китай предложил России создать «космический интернет»
Второй за два дня истребитель МиГ разбился в Европе
Все материалы
Спорт
Спасибо, ребята
Россия проиграла хорватам по пенальти. За эту команду никому не стыдно
Отобранный на ЧМ-2018 арбитр пожизненно отстранен от футбола
На Кубани застрелили бывшего футболиста «Ангушта»
Два игрока сборной Хорватии обратились в больницу после матча с Россией
Российские волейболисты стали первыми чемпионами Лиги наций
Украина вступилась за восславившего ее футболиста сборной Хорватии
Лежащий Неймар стал символом симуляции
Все материалы
Культура
«Расплющенные солнцем тела»
Голые и беззаботные отдыхающие на пляжах в живописных фотографиях со всего мира
Бибер женится
«Тони трогал тебя там, где нельзя?»
Почему не стоит полностью доверять показаниям детей
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
Умер отстоявший канонизацию адмирала Ушакова писатель Валерий Ганичев
Умер создатель Человека-паука и Доктора Стрэнджа
Сыгравшая Арью Старк актриса попрощалась с «Игрой престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Дары теней
Они превращают собак в людей, а людей — в богов
Туристка рассказала о сексуальных домогательствах в Египте и попала в тюрьму
Слепаков объяснился за насмешки над сборной России
Иранская гимнастка записала танцы в спальне и привлекла полицию
Посланные за смертью
Они засыпают на могилах и доживают свой век в одиночестве
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Рассказавшую о подготовке «большой войны» в Донбассе программу закрыли
Все материалы
Ценности
Очень приятно, царь!
Его уважали, боялись, а потом похоронили под дворцовым туалетом
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Звериные головы
Кастеты, русский мат и голова фламинго. Рассудок в Париже сохранили не все
Раскрыты признаки поддельной сумки
Ко-ко-кошник
Почему российские фанаты надели петушиные гребешки
Меган Маркл надела яркую одежду впервые после свадьбы
Назван непригодный для шопинга возраст
Все материалы
Путешествия
Их Чечня
Во что превратилась самая нищая и грязная область Китая
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
Названа лучшая российская гостиница для деловых мероприятий
Найден способ сэкономить при бронировании авиабилетов
Полсотни туристов пропали в Таиланде из-за шторма
Российский турист обокрал турецкий магазин шуб и попался
Все материалы
Из жизни
«Русские возмущаются, почему здесь все иначе»
История россиянина, уехавшего в Америку
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Наши старые друзья глисты»
Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
Сбежавшая черепаха вернулась к эстонцу спустя три года
Мэр в Ливане одел полицейских в сексуальную форму
Храбрый пенсионер прошел по карнизу и спас выпавшего из окна ребенка
Смертельно ядовитые книги нашли в датском университете
Все материалы
Роскошные пикапы
Если бы Porsche, Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce выпускали машины для фермеров
Культовые японские моторы
Они долго живут, выдерживают форсировку и очень популярны для переделок
25 самых популярных машин: Lada победила Kia
Главные бестселлеры российского рынка июня 2018 года
Доработанные суперУАЗы
Ульяновские внедорожники, которые «прокачали» иностранцы
В Сети раскрыли дизайн обновленного Hyundai Elantra
51-летний автобус ЗИЛ без пробега оценили в 28 миллионов рублей
Bugatti сделает очень быстрый Chiron за пять миллионов евро
Все материалы
«Я боялась выйти из душа»
Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Названы три города России с дорожающими квартирами
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Россия установила новый ипотечный рекорд
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Все материалы