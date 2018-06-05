Авиакомпании предупредили о повышении цен на билеты

Из-за роста стоимости авиакеросина в России могут повыситься цены на билеты. Об этом сообщила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят крупные авиакомпании, в письме вице-премьеру Максиму Акимову.

«По мнению АЭВТ, текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) "топливного сбора", что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей», — говорится в письме.

АЭВТ попросила Акимова дать указание ФАС провести анализ ситуации на рынке авиатопливообеспечения и провести совещание с участием заинтересованных сторон.

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