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«Роснефть» перевыполнила нормативы по продажам нефтепродуктов в России

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«Роснефть» значительно перевыполняет установленные нормативы минимальных объемов продаж на биржевых торгах. Так, с начала года компания реализовала на бирже 28 процентов от общего объема произведенных на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) «Роснефти» автомобильных бензинов (при установленном нормативе продаж 10 процентов) и 9,7 процента произведенного дизельного топлива (при нормативе 5 процентов). Доля компании в суммарных биржевых продажах автомобильных бензинов с начала года составила 50 процентов, дизельного топлива — 42 процента, при том, что совокупная доля «Роснефти» в общем объеме российской переработки составляет на сегодняшний день 35 процентов. Сообщение об этом было размещено на официальном сайте «Роснефти» после встречи по вопросам стратегического развития сельского хозяйства и устойчивого обеспечения топливом субъектов РФ.

Во встрече приняли участие главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, врио губернатора Красноярского края Александр Усс, глава Московской области Андрей Воробьев, руководитель Саратовской области Валерий Радаев, глава Кабардино-Балкарской республики Юрий Коков, представители Белгородской и Ульяновской областей.

В сообщении отмечается, что в настоящее время экспортная премия по сравнению с поставками на внутренний рынок составляет плюс 6791 рублей за тонну по бензину марки Аи-92 и плюс 2946 рублей за тонну по дизтопливу. Экспортные поставки автобензинов всеми участниками рынка за четыре месяца 2018 года увеличились почти на 50 процентов (341 тысяч тонн). При этом у «Роснефти» — наименьшая доля экспорта от общего объема производства бензинов — 2 процента.

Участники встречи подчеркнули, что Роснефть» — единственная крупная нефтяная компания, которая приняла ответственность за обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка и продолжает инвестировать в модернизацию НПЗ, развитие инфраструктуры мелкооптовой и розничной торговли.

По мнению менеджмента «Роснефти», экономика нефтепереработки испытывает сейчас дополнительное давление в результате чрезмерного налогового обременения, что влечет за собой существенные потери для НПЗ. Потери нефтепереработчиков достигают 3 тысяч рублей на тонну дизельного топлива и 7 тысяч рублей на тонну бензина Аи-92.

Несмотря на сложившуюся в результате изменений в фискальном регулировании ситуацию, компания реализует беспрецедентную программу по модернизации своих НПЗ объёмом 1,4 триллиона рублей, из которых уже инвестировано 850 миллиардов.

Кроме того, «Роснефть» предпринимает усилия по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Компания поддерживает предложенную Правительством инициативу, предполагающую временное снижение ставки акцизов, однако считает, что такие меры полностью не смогут решить системные проблемы в переработке и на рынке нефтепродуктов. По мнению менеджмента «Роснефти», предусмотренная налоговым маневром отмена к 2024 году экспортных пошлин, которые являются инструментом защиты внутреннего рынка, будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение, как минимум, в 1,5 раза.

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