Бывший министр Улюкаев заплатил государству штраф за взятку

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии строгого режима, выплатил назначенный ему приговором суда штраф в 130 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Штраф он погасил», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что защита в связи с этим уже обратилась в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о снятии обеспечительных мер с ранее арестованного имущества.

31 мая стало известно, что осужденный этапирован в колонию. Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева уточнила «Интерфаксу», что Улюкаев был доставлен к месту отбытия срока на поезде.

«Это абсолютно точно не Подмосковье, так как в Московской области нет колоний строгого режима», — сказала она, добавив, что он может быть в одном из ближайших к столице регионов, поскольку его этап занял не более четырех часов.

Достоверно его местонахождение сообщается только родственникам.

13 апреля ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал, что Улюкаева могут отправить в иркутскую колонию.

«В России немного колоний строгого режима, где может отбывать наказание чиновник, бывший в ранге министра. Скорее всего, его отправят отбывать срок именно в Иркутскую исправительную колонию №3, где в основном и находятся чиновники, судьи и правоохранители, осужденные за взяточничество», — сказал он. По его словам, Улюкаев надеялся, что ему подберут колонию недалеко от Москвы, чтобы он мог чаще видеться с родственниками.

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12 апреля коллегия Мосгорсуда приняла решение оставить без изменений тюремный срок для бывшего министра, исключив из приговора запрет занимать госдолжности. На заседание апелляционной инстанции приехал глава «Роснефти» Игорь Сечин и дал показания о том, как Улюкаев вымогал у него взятку. Об этом бизнесмен рассказывал судьям за закрытыми дверями, после того как из зала была удалена пресса.

Улюкаеву вынесли приговор 15 декабря 2017 года, его признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от Сечина за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

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