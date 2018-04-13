Улюкаева отправят в Сибирь

Осужденного за взяточничество бывшего министра Алексея Улюкаева могут отправить отбывать наказание в иркутскую колонию. Об этом в пятницу, 13 апреля, РИА Новости рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

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«В России немного колоний строгого режима, где может отбывать наказание чиновник, бывший в ранге министра. Скорее всего, его отправят отбывать срок именно в Иркутскую исправительную колонию №3, где в основном и находятся чиновники, судьи и правоохранители, осужденные за взяточничество», — рассказал он.

Сам Улюкаев, по словам Мельникова, надеется, что ему подберут колонию недалеко от Москвы, чтобы он мог чаще видеться с родственниками.

12 апреля коллегия Мосгорсуда приняла решение оставить без изменений тюремный срок восемь лет для бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, исключив из приговора запрет занимать госдолжности. Исключение запрета касается организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждениях. Запрет работать в должностях, связанных с осуществлением функций представителя власти, сохраняется.

Улюкаеву вынесли приговор 15 декабря 2017 года, его признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Как установил суд, чиновник требовал от «Роснефти» взятку за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

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