Улюкаеву дали шанс вернуться в чиновники

Коллегия Мосгорсуда оставила без изменений тюремный срок 8 лет для экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, исключив из приговора запрет занимать госдолжности. Об этом сообщает «Медиазона».

Исключение запрета касается организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждениях. Запрет работать в должностях, связанных с осуществлением функций представителя власти, сохраняется.

Приговор Замоскворецкого суда вступил в силу, адвокаты Улюкаева намерены подать кассацию, передает «Интерфакс».

В суде Улюкаев выступил с последним словом, где назвал себя невиновным: «Не совершал преступлений, в которых меня обвиняют. Не было предъявлено ни одного доказательства, документа, подтверждающего факт требования мной взятки. Но есть множество показаний, указывающих на невиновность. Приговор построен по принципу ОБС — "одна бабка сказала". В данном случае ОМС — "один мужик сказал"» (цитата по «Медиазоне»).

Адвокаты бывшего министра настаивают, что приговор суда первой инстанции основан на домыслах, сторона обвинения, в свою очередь, считает все доказательства собранными законно, а вину Улюкаева доказанной.

Улюкаеву вынесли приговор 15 декабря 2017 года, его признали виновным в получении взятки 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сечин дал показания в Мосгорсуде, его допрашивали в закрытом режиме.

Главу Минэкономразвития задержали в ноябре 2016 года, по версии следствия, чиновник требовал от «Роснефти» взятку за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

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